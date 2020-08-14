Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Sergen Yalçın'ın planlarında Balotelli yok'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferde acele etmeyip Sergen Yalçın’ın planladığı şekilde hareket edeceklerini belirtirken Mario Balotelli ile Bernard Mensah iddialarına da açıklık getirdi. Çebi, Süleyman Seba’nın vefatının 6. yıl dönümü için yapılan törenin ardından yaptığı açıklamada “Sergen hoca 7-8 futbolcu daha almamız gerektiğini beyan etti. Gideceklere göre yapılmış bir plandan bahsetti. Yola devam etmesini uygun gördüğümüz ile görmediğimiz futbolcularla birer ön görüşme yapacağız. Böylece transfer politikamızı netleştireceğiz.

'Popülizm yapmayacağız'

Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri. Sadece ona kilitlenmiş değiliz, başka alternatif de var. Balotelli, Sergen hocamız şu an onu alternatif santrfor olarak düşünmüyor. Bunu kendisi bana ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür fikirlerini alır. Ama bu transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Hocamızın istediği futbolcuları takımımıza katmaya çalışacağız. Ama ekonomiden taviz vermeyeceğim. Bir forma, iki forma için 200-500 lira verenlerin paralarını çarçur etmeyeceğiz. Popülizm yok” dedi.

'Çok pazarlık ediyorum'

İhtiyaca, şampiyonluk hedeflerine uygun, gelecekte katkı yapacak futbolcuları bulup; takıma katmak istediklerini ifade eden başkan, yönetici Erdal Torunoğulları’nın transferde ön görüşmelere devam ettiğini vurguladı. Ahmet Nur Çebi, “N’Sakala hariç henüz altına imza atılmış bir transfer yok” değerlendirmesinde bulunurken Atiba’nın yanı sıra Welinton ile anlaşmanın pazarlıklar geç tamamlandığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: “Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Onlarla da pazarlık ettim, huyum kurusun böyle bir huyum var.”