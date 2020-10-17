Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Sergen Yalçın'a bir kez daha sorun'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın’ın onaylamadığı hiçbir transfer yapmadıklarını söyledi. Dün Vodafone Park’ta yeni transferlerin tanıtımında Çebi, Yalçın’ın “Transferi yapanlara sorun, bana değil” sözü de dahil birçok konuya açıklık getirdi: “Belki hocanın istediklerini almadık ama hocanın onaylamadıklarını da almadık. Transfer sadece hoca ya da başkanın isteğiyle olmaz, ekip işidir. Herkesin aynı fikirde olması mümkün değil. Hocaya bir dahaki sefer sorarsanız, gerekli cevapları verecektir.

'Sadece 200-300 bin Euro verdik'

Ekonomik sıkıntıları inkar etmedik. Kiralama konusunda sadece bir futbolcuya 200-300 bin Euro verdik. Transferde kimseye bonservis ödemedik. Çok tasarruflu bir transfer dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. 8 milyon Euro tasarruf edildi geçen seneye göre. Ekonomik anlamda kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Transferlerde çok çabuk eleştiriler başladı. Yapılmayan transferler eleştirildi, arkasında kimlerin olduğu malumdur. Baskı altında hissetmeden, Beşiktaş’ın menfaatleri doğrultusunda, hocamızın ve izleme ekibin içinde olduğu bir süreçte transferleri yaptık. Başarılı bir transfer dönemi geçirdik.

'Hoca ne zaman isterse uzatırız'

Kiraya verdiğimiz 17’ye yakın futbolcu var. Alanya’da da 2 oyuncumuz bulunuyor. Tapularını kimseye vermedik. 2 yıl burada oynayacaklar. Süper Lig’de 2 oyuncunun 2 sene içinde pişerek geri dönecek olması bizim için fırsattır. Bu çocuklarla kontratımız minimum beş yıldır. Beşiktaş’ın önem verdiği ve geçen sene de başarısını ispat etmiş hocamız var. Yönetime gelirken takımı 13. sıradan 3. sıraya getirdi. Sergen hoca bizim için kıymetlidir. Sözleşmeyi uzatmak istediğinde biz her zaman hazırız. Yeter ki talebi olsun. Hocamız şampiyonluğa odaklanmış. Her zaman kalacağını biliyor, biz de o cesareti kendisine verdik.”

Avcı'ya ödeme yapmadık

“Abdullah Avcı ile görüşmeler sürüyor ve çözüm bulmak için çabalıyoruz. 3 yıllık kontratı var. Bu kontratta yazılı olan vecibeler var. Abdullah hocamıza ayrıldığı günden itibaren ödeme yapmadık, uzlaşmaya çalışıyoruz. Araya dostlar, hatırlı insanlar girdi. Avukatının yaptığı açıklama manidardır. Bu talepler Avcı’dan gelirse değerlendirebilirim ama avukatını muhatap almak istemiyorum"

'Vazgeçme yok'

AvcI, açıklama yapabilecek kadar yürekli ve güçlüdür. Hocayla görüşmeleri yaptığımda maalesef, ‘Ben para konularını sizinle konuşmak istemiyorum, avukatımla görüşün’ demiştir. Haklarından vazgeçtiğini de duymadım.”

Boyd umarım Ocak ayında dönecek

Kadro dışı kalanlar teknik kararlardan ibarettir. Douglas, bir yıldır sakat ve PAOK maçında da sakatlığının geçtiğini düşünmemize rağmen kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek oynamamıştır. Mirin, geçen sene yurt dışından geldiği günden beri oynuyor. Ücretinin neredeyse dörtte birini dışarıdaki kulüp ödüyor, geri kalanı ise biz ödüyoruz. Kendisinden faydalanamayacağımızı düşünerek kadro dışı bıraktık.

'Lens başaramadı'

Lens ise hareketlenmesi gerektiğini düşünmemize rağmen bu saate kadar bunu başaramamıştır. Vereceği katkılar söz konusu olursa, değerlendireceğiz. Tyler Boyd’u umut ediyorum ocak ayında takımda göreceğiz.”

'Dorukhan Toköz imzalamazsa Allah yolunu açık etsin'

Beşiktaş’ta futbol oynamak isteyen herkese kapımız açık. Burada oynamak istemeyen kimseyle de işimiz olmaz. Dorukhan Toköz istediği takdirde imzalayacaktır, imzalamadığı takdirde de Allah yolunu açık etsin.”

'Geçmiş dönem denetleniyor'

"Geçmiş dönemlerin incelenmesi sürüyor. Pandemi dönemi, bu incelemenin sonuçlarını geciktirdi. İncelemelere de çok müdahil olmak istemiyorum. O işin içinde ben de varım. Korkmuyorum, hesabını vermeye hazırım. Varsa da hesabımı veririm.”

'Kimsenin ihracı söz konusu değil'

“Camia inceleme yapılmasını istedi. Birilerinin ihraç edilmesi gibi konular gündeme getiriliyor. Mağdur yaratmak için senaryo üretiliyor. Gündemimizde böyle bir şey yok, bunlar genel kurulun vereceği kararlardır.”

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