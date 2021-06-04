Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'O sene bu sene değil'

Spor Arena / İsmail ER - Futbol Federasyonu Yönetimi önceki gün yabancı ve ligdeki takım sayılarının kademeli olarak azaltılacağını açıklarken, önce karara sosyal medyadan tepki gösteren Kulüpler Birliği ardından dün soluğu Riva’da aldı.

ÖZDEMİR KATILMADI

Moldova maçında A Milliler’e destek vermek için Almanya’ya giden başkan Nihat Özdemir’in katılmadığı zirvenin ardından vakıf başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan vekili Ahmet Ağaoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.

TEKRAR KONUŞACAĞIZ

Küme düşme ve yabancı kararı bizimle hemfikir olunarak alınmış kararlar değil. Bizimle beraber mütalaa etmeden bu kararın alınması bizi tedirgin etti. Biz buna itiraz ettik. ‘Tekrar konuşalım’ dediler. İstediğimiz gibi mi olacak, bilemeyiz. Sonuçları göreceğiz.

Esneme olmayan döneme giriyoruz

2 seneden beri verilen limitler var. Yüzde 30-15 esneme dönemini geçtik. Esneme olmayan bir döneme giriyoruz. Israrcı olduğumuz konular var. Avrupa’da yarışan takımların ülke puanlarını artırmak için başarılı olması gerekiyor. Limitler konusunda önümüzün açılmasını ve rahatlamayı istedik.

BU SENE GARİPTİ

Kurul da haklı. Bankalardan kredi aldık, almayanlar da zor durumda. Bankaların da vermiş olduğu limitler var. Ancak o sene, bu sene değil. Bu sene ülke puanı, pandemi ve 3-5 yıllık kontratlardan çıkamadığımız bir süreç var. Beşiktaş’ta bu çoktur, kendi adıma söylüyorum.

İNDİRİM YAPMAYACAĞIZ

Kurul da haklı. Bankalardan kredi aldık, almayanlar da zor durumda. Bankaların da vermiş olduğu limitler var. Ancak o sene, bu sene değil. Bu sene ülke puanı, pandemi ve 3-5 yıllık kontratlardan çıkamadığımız bir süreç var. Beşiktaş’ta bu çoktur, kendi adıma söylüyorum.