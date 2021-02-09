Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Kartal Pençesi' kampanyasını açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

Kampanyamız devam ediyor ve katılan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz kulübümüzün çok daha iyi bir noktaya gelebilmesi için Beşiktaş'ın desteklerine ihtiyacımız olduğunu defalarca söyledik. Taraftarımızın katkısına ihtiyacımız var. Kartal Pençesi bu kampanyanın devamıdır.

Dijital bir kampanya başlatıyoruz; Kartal Pençesi. Keyif alınacak bir projeyi başlattığımızı duyuruyorum. Bugün saat 17.00'den itibaren bu kampanyaya katılım sağlanabilecek.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...