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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Karga mı, kuş mu belli değil'

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Karga mı, kuş mu belli değil
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi basketbolda gelir sıkıntısı yaşadıklarına işaret ederek “Salona gidiyorsunuz, birilerinin dolduruşa getirdiği 5-10 kişi kendisine bir alan bulup tezahürat yapıyor. Gelen kişilerin verdiği bilet parası, 1 güvenliğin ücretini karşılamıyor” dedi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün amatör branşlarına sponsor olan firmaların yetkilileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park’ta gerçekleşen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çebi, amatör branşlara verilen desteğin bu sene ilk kez bu kadar büyük olduğunu belirterek, “Bu desteğin ilerleyen yıllarda katlanarak gitmesini diliyorum. Bize destek olan dostlarımıza da plaket vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bilet geliri yeterli değil

Özellikle basketbolda alınan kötü sonuçlar nedeniyle son dönemde gelen eleştiriler hakkında ise Ahmet Nur Çebi, “Amatör sporlarda basketbol biraz karışık durumda. Amatör mü, karga mı, kuş mu belli değil. Ne amatör durumda ne profesyonel. Salona gidiyorsunuz, birilerinin dolduruşa getirdiği 5-10 kişi kendisine bir alan bulup tezahürat yapıyor. Gelen kişilerin verdiği bilet parası, 1 güvenliğin ücretini karşılamıyor. Basketteki başarının da 2 açıdan incelenmesi gerekiyor” dedi ve şöyle devam etti:

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Rakiplerin büyük sponsoru var

“Skorlar açısından kötü giden bir süreç var. Bir şeyleri başaracaksanız biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım. Rakiplere baktığınızda ya büyük sponsorluklar var ya da kurumsal anlamda şirketlere ait takımlar var. Bunların arasında Beşiktaş, kendi camiasının desteğiyle bir yere gelebilir. Önce Akatlar ağzına kadar dolacak, bilet geliri yükselecek ve sponsorlar da bu ilgi karşısında sponsorluk bedellerini artıracak. Basketboldaki bu sonuçlar kısa sürede düzelir. Genç kadromuz var, bu oyuncularla beraber gelişeceğiz.”

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig

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