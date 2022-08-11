Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Ismael'e yapılan üzücü'

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael hakkında oluşturulmaya çalışılan algılara çok üzüldüğünü söyledi.

Erkek basketbol takımının Emlakjet ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Çebi, İsmael’in gönderileceği yönündeki iddianın sorulması üzerine şunları söyledi: “Hocamıza son derece güveniyoruz. İnşallah bize kupayı kazandıracak. Değişik uygulamaları, farklı oyun sistemleri olabilir. Hocamızla ilgili hiçbir tereddüdüm yok. Oluşturulmaya çalışılan algıya üzülüyorum.” Çebi, basketbolda da altyapıya önem vereceklerini belirterek, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmak için 2 senedir başka bir strateji izliyoruz. Yıldız sporcu değil, öz kaynaktan, genç çocuklarımızdan birkaç tane yıldız çıkartmayı tercih ediyorum” dedi.

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