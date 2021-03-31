Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Her şeyi yendim COVİD’i yenemedim"

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada Covid-19 vakalarının artışını endişe içinde izlediklerini söyledi. Kendisi de daha önce 2 kez Covid-19’a yakalanan ve hastanede tedavi gören Başkan Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili olarak Hürriyet’e şu açıklamaları yaptı:

ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYORUZ

“Başkanlığa seçildiğim ilk günden bu yana yönetici arkadaşlarımla beraber yoğun bir mücadele içindeyiz. Kulübün ekonomik durumunu düzeltmek, futbol takımının performansını yükseltmek ve diğer branşlarda iddiamızı sürdürmek için çabalıyoruz. Hem de kulübün aleyhine açılan davalara ve camia içindeki çatlak seslere rağmen.

DOĞRU iŞLER YAPIYORUZ

Futbolda attığımız doğru adımların karşılığını hem oyun hem de puan cetvelinde bulunduğumuz konum olarak almayı başardık. Süper Lig şampiyonluğu yarışında zom büyük bir avantaja sahibiz. Türkiye Kupası’nda da finale çıktık. Sahada rakipleri, çıkan sürpriz problemleri, para sıkıntısını yendik ama Covid-19 virüsünü bir türlü yenemedik.

SPOR 1 YIL DURMALIYDI

Kadın basketbol takımımız, hentbol takımımız, Akatlar ve Süleyman Seba Tesisleri’nin personeli Covid-19’a yenik düşmüş durumda. Esasen tüm dünyada spor faaliyetleri 1 sene durdurulmalıydı. Birçok kişi evlerinde, ancak biz adeta bir kamikaze gibi sokaklardayız. Şu an vaka sayılarındaki artış herkesin malumu. Umarım sahada yoluna emin adımlarla giden takımımız bu süreçten etkilenmez. Covid’e yenilmeyi istemiyoruz.”

DEVLER LiGi ÇOK ÖNEMLi

Başkan Çebi, pandemi sürecinde tüm kulüplerin önemli gelir kaybı yaşadığını da hatırlatan Çeb “Giderlerin gelirleri karşılamadığı bir ortamda herkes ayakta kalmak için mücadele ediyor. Tribün ve loca satışından mahrum kalmamız gelirlerin 3’te 1 oranında düşmesine neden oldu. Ki bunlar TL bazında elde edilen gelirler. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız çok önemli” dedi.