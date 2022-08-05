Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Emirhan'a aynı parayı verdik ama istemedi

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Torino’ya transferi tamamlanmak üzere olan Emirhan İlkhan’a İtalyan ekibinin önerdiği rakamı teklif ettiklerini ancak genç oyuncunun kabul etmediğini söyledi. Dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya sohbet toplantısı gerçekleştiren Çebi gündeme dair açıklamalarda bulunurken Emirhan için şu ifadeleri kullandı: ‘’Beşiktaş’ta kalmak istemeyene biz ‘Burada oynayacaksın’ diye ne yalvarırız, ne de başka bir tavır koyarız.

Ben oyuncumla kötü olmam

Emirhan'a ‘Torino’dan ne veriyorlarsa aynısını verelim’ dedim. 3 günden beri ikna etmeye çalışıyoruz ama ‘gitmek istiyorum, sadece menajerimle konuşun’ dedi. “Kalması için her şeyi yaptık. ‘Seni taraftarlar da seviyor, kal’ dediğimizde ‘burada kalmak istemiyorum’ dedi.” Ben futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Bunlar bizim çocuklarımız. Beşiktaş’ta forma giymiş, emek vermişler, Bir futbolcuyla 18 yaşından önce anlaşma yapsanız 18 yaşına geldiğinde hiçbir süreç geçerli sayılmıyor.

Haberin Devamı

Ben alsam beni tefe koyarlar

Emirhan ile mayısta yaklaşık 5 milyon vermek üzere 5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Menajeri 0 bedelle çıkış maddesinde ısrar etmiştir. Sonrasında 4.5 milyon Euro şeklinde anlaşma yapılmıştır. Bunun yanlış bir tavır olduğu yönündeki yorumları ben art niyetli buluyorum. Ben 600 dakika oynayan bir oyuncuyu transfer etsem beni tefe koyarsınız. Can Bozdoğan için 1.2 milyon Euro bir bedel belirlemiştik, kendisine şu ana kadar bu bedelin ne altında ne üstünde teklif gelmedi.

20 senede Necip-Atınç

Altyapıdaki operasyonun meyvelerini almaya başladık. Altyapıdaki çocuklarımız Beşiktaş’a para bırakarak gitmeye başladılar. 20 senede bir Necip bizimle beraber oynuyor bir de Atınç’ı satabilmişiz. Son dönemde bunu başardıysak, hocalara rica edip politikamızı belirterek bizim katkımız çok olmuştur. Emirhan konusunda henüz biten bir şey yok. Ama futbolcu istemiyorsa baskı yapmam. Onlar köle değil. Çocuk yaşlarından itibaren emek vermişler. 5 yıllık 5 milyon TL kontrat teklif ettik. Bu hiç küçümsenecek bir rakam değil.

Haberin Devamı

Değeri 30'sa sonraki satıştan 6 milyon euro gelir

Son 20 senede altyapıdan çıkardığımız 3-4 çocuğumuz Avrupa’dan talep gördü. Buna sebep olan da ben ve benim yönetim kurulumdur. Eğer çocuğumuz giderse Allah yolunu açık etsin. Kontrattaki şart kendisinin ve menajerinin istediği şarttı. Bu maddeyi koymasaydık Beşiktaş 4,5 milyon Euro alamayacaktı. Sonraki satıştan da yüzde 20 maddemiz var. Eğer bu arkadaş 30 milyon Euro’ysa, bir sonraki satıştan da 6 milyon Euro alırız. Toplamda 11 milyon Euro’ya yakın bir para da hiç az değil.”

Ailesi de telefonlara yanıt vermiyor

Çebi, Emirhan’ın ailesinin de süreçte telefonlara cevap vermediğini dile getirirken şunları söyledi: “Aileler bunu yönlendiriyorsa yapacak hiçbir şey yok. Önder Karaveli, Emirhan’ı sisteme sokan, A takıma çıkaran hocadır ama ailesi telefonlarını açmadı ailesi. Altyapıda Önder hocayı defalarca arayan aile, bu süreçte bir kere bile telefonu açmadı. · “MENAJERLERİN içinde Beşiktaşlı olan var, olmayan var. Beşiktaşlı olanlara bakıyorum, hiçbiri takımını zorda bırakacak bir uygulamada bulunmuyor. Emirhan’ın menajeri bizim Hasic’teki, Ljajic’teki menajerimiz. Ortağı basketboldaki bazı oyuncularımızın menajeri. Geldiğim günden beri kendileriyle Beşiktaş menfaatleri adına keyifli çalışmıyorum. 18 yaşından sonra herkes serbest. ‘Altyapının kapısını kapatın’ diyorlar, adam evine gider yine görüşür.”

Haberin Devamı

Valerien Ismael başarılı olacak

“Valerien İsmael’i beğeniyorum ve başarılı olacağına inanıyorum. Hazırlık maçlarında rakiplerimiz maç kaybettikleri zaman eleştirilmezken biz eleştiriliyoruz. Hocanın taktiğini herkes tartışabilir ama ağır eleştirmek ve bunu hazırlık maçlarına dayandırmayı doğru bulmuyorum. Bu oyunlar, ‘başkan gönderecek’ gibi söylemler sadece Beşiktaş’a zarar verme amaçlı olduğunu, yapanların bunun farkında olmadığını düşünüyorum.”

Kenetlenme şampiyonluğa göre daha yüksek

“Takımda kenetlenme, dostluk, arkadaşlık şampiyonluk sezonundan daha yukarıda diyebilirim. Şampiyon olmanın birinci kuralı çok çalışmak, ekonomik olarak maaşları zamanında ödemek ama o dostluk havasını da oluşturmak zorundasınız.”

Haberin Devamı

Yabancıda 8+3'ün çok faydası yok

“Yabancıda 8+3’ün çok faydası yok. Türk oyuncular uçuk kaçık fiyatlar istiyor, kulüpler de fazla fiyat talep ediyor. Nasıl olsa 3 yer garanti diyorlar ve o kadar rahata alıştılar ki, kariyerlerini bitirecekler. Yerliye önem verelim ama bu altyapıyla yürütülecek bir operasyon. Herkese ‘3 tane oynatacaksınız’ demekle olmuyor.”

N'Koudou ve Boyd gitse iyi olur

1-2 transfer düşünüyoruz. Orta saha, kanat ve stoper üzerinde çalışıyoruz. Kendi içimizdekilerle bunu nasıl çözeceğimize bakıyoruz. Şartlar uygun olursa bir stoper tercih ederiz. N’Koudou ve Boyd gidebilir. Gitsinler istemiyoruz ama giderlerse de iyi olur, şartlara bağlı.”

Haberin Devamı