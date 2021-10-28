Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi çifte kupanın sırrını açıkladı!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz sezonun başında medyada yaygın şekilde yer alan ‘Başarılı olamazlar’ yorumlarının takımı ateşlediğini ve bunun sonucunda iki kupa geldiğini söyledi.

Fotomaç gazetesi tarafından ‘Süper Lig’in En İyileri’ töreninde ‘Yılın Kulüp Başkanı’ ödülünü alan Çebi, “Geçtiğimiz sezon başında medyanın ‘Beşiktaş 4’üncü, 5’inci olur’ söylemleri takımı ateşledi. Bu sene de tam tersini yaptınız. Başarılı sonuçlar alacağımızın söylenmesini kabul etmiyorum. Geçen seneki şampiyonluğun en önemli tarafı, pandemi ve ekonomik zorluklara rağmen alınmış olmasıydı. İki kupa aldık, üçüncüyü de alacağız inşallah. Bize ‘Başarısız olacak’ diyen medyaya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SERGEN YALÇIN: EN ZOR SEZONDU

Yılın Teknik Direktörü’ ödülünü alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen sezonun tarihin en zor sezonlarından biri olduğunu söyledi. Yalçın, “Taraftarımız belki tribünde yoktu ama onların arzusunu sosyal medyadan hissettik. Öyle bir sezonda şampiyon olmak, iki kupa kazanmak bizim için çok değerli. hakkımızda da bir ton dedikodu oluyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tek isteğimiz başarı” dedi.