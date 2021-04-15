Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Biz Galatasaray'dan daha mağduruz'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Kulüpler Birliği’nden istifası ve hakemlerle ilgili sözlerine yanıt verdi. Çebi Cengiz’in “Sonuçları VAR hakemleri belirliyor” sözleri ile ilgili olarak “Kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri zararı dile getirmiştir Mustafa Cengiz, bir şey diyemiyorum. Zaman zaman biz de yapıyoruz. Onlardan daha fazla da biz mağduruz. Tüm kulüp başkanlarının maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuşmadığı günler diliyoruz” dedi

Cenk saha yüzünden sakatlandı

Çebi, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in Kulüpler Birliği’nden birlikten istifası ile ilgili ise ‘Mustafa Cengiz Bey, Kulüpler Birliği’nden istifa etmiştir. Ben kendisine mesaj attım, ‘Hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti?’ diye. Cevap alamadım. Çünkü herhangi bir karar yok, icraat var” şeklinde konuştu. Siyah beyazlıların başkanı Cenk Tosun’un zemin yüzünden sakatlandığının da altını çizerken şu ifadeleri kullandı: “Çok tatsız bir olay. Beşiktaş’ın şampiyonluk yolunda yürürken uğradığı sıkıntılı bir durum söz konusu. Sahanın iyi bakılmamasından kaynaklanması bizi daha da üzmüştür.

Zemine hassasiyet gösterilmedi

Erzurumspor'un sahasında bu olayın olmuş olması diğer sahalarda olmayacağı anlamına gelmez. Biz Beşiktaş olarak bunu tam yapıyoruz. Stattan sorumlu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç başımızı öne eğdirmediler. Erzurumspor’un gecesiyle ilgili yanlış anlaşılmalar oldu. Erzurumlular, doğru bir tavırla geceyi ertelemeyi münasip gördülerse teşekkür ediyorum. Stattaki zeminin sulanması, yumuşatılmasıyla ilgili gerekli hassasiyet gösterilmedi. Canlı yayını erteleme konusundaki hassasiyeti, kendi sahalarının yumuşamasında gösteremediler maalesef.”

G.Saray ve Fenerbahçeliler de Kartal Yuvası'na gelsin

Beşiktaş Kulübü, hentbolda forma sponsorluğu ve ‘Cep Telefonu Sigortası’ projesi için HDI Sigorta ile anlaşma imzaladı. Vodafone Park’ta düzenlenen, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu’nun katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan Çebi, kadın basketbol, tekerlekli sandalya basketbol ve hentbol takımlarına da sponsor olan HDI Sigorta’ya teşekkür etti.

Ezeli rakiplere çağrı

Çebi, başta G.Saray ve F.Bahçe olmak üzere diğer takım taraftarlarını da tüm hasarlara karşı telefonlarını sigortalatmak için Kartal Yuvası mağazalarına davet etti.

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