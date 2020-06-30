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GeriFutbol Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyası için iş adamlarından destek isteyecek
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Haber Giriş: 30.06.2020 - 17:33,Son Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyası için iş adamlarından destek isteyecek

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyası için iş adamlarından destek isteyecek
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ‘Bırakmam Seni’ kampanyası kapsamında Beşiktaşlı iş adamlarıyla bir araya gelecek. Çebi bu hafta Rahmi Koç’la buluşarak kampanyaya destek isteyecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ‘Bırakmam Seni’ kampanyası için Beşiktaşlı iş adamlarıyla bir araya gelecek. İlk olarak Rahmi Koç’la görüşecek olan Çebi, ardından diğer iş adamlarıyla buluşacak. Bu hafta Koç’la bir araya gelerek kampanya konusunda deneyimli iş adamının fikirlerini alacak olan Çebi, ayrıca yapılacak işbirlikleri hakkında da görüşmelerde bulunacak. Ahmet Nur Çebi daha sonra Yıldırım Demirören, Nevzat Demir, Ethem Sancak ve Hüsnü Özyeğin gibi Türkiye’nin önde gelen isimleriyle bir araya gelmeyi planlıyor. ‘Bırakmam Seni’ kampanyasıyla birlikte taraftarlara yönelerek kulübü borç yükünden kurtarmak isteyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı iş adamlarından gelecek desteklerle borç yükünü kısa sürede atlatmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bırakmam Seni kampanyası için iş adamlarından destek isteyecek

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