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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Başarı için acı çekmemiz lazım

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Basketbol
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Başarı için acı çekmemiz lazım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 14:11

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, statta sponsorlar için düzenlenen toplantıda konuştu. Amatör branşlara, bugüne dek görülmemiş sponsor desteği geldiğini söyleyen Çebi, bazı branşlarda yaşanan kötü gidişat için de, “Bir şeyleri başaracaksanız biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım” dedi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün amatör branşlarına sponsor olan firmaların yetkilileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park’ta gerçekleşen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çebi, amatör branşlara verilen desteğin bu sene ilk kez bu kadar büyük olduğunu belirterek, “Bu desteğin ilerleyen yıllarda katlanarak gitmesini diliyorum. Bize destek olan dostlarımıza da plaket vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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“Bir şey başaracaksanız öncesinde biraz acı çekmeniz gerekiyor”

Özellikle basketbolda alınan kötü sonuçlar nedeniyle son dönemde gelen eleştiriler hakkında ise Ahmet Nur Çebi, “Amatör sporlarda basketbol biraz karışık durumda. Amatör mü, karga mı, kuş mu belli değil. Ne amatör durumda ne profesyonel durumda. Salona gidiyorsunuz, birilerinin dolduruşa getirdiği 5-10 kişi kendisine bir alan bulup tezahürat yapıyor. Gelen kişilerin verdiği bilet parası, 1 güvenliğin ücretini karşılamıyor. Basketteki başarının da 2 açıdan incelenmesi gerekiyor. Skorlar açısından kötü giden bir süreç var. Bir şeyleri başaracaksanız biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım. Rakiplere baktığınızda ya büyük sponsorluklar var ya da kurumsal anlamda şirketlere ait takımlar var. Bunların arasında Beşiktaş, kendi camiasının desteğiyle bir yere gelebilir. Önce Akatlar ağzına kadar dolacak, bilet geliri yükselecek ve sponsorlar da bu ilgi karşısında sponsorluk bedellerini artıracak. Basketboldaki bu sonuçlar kısa sürede düzelir. Geçen sene Bandırma’dan aldığımız genç çocuklarla takımın nasıl bir ivme kazandığını gördünüz. NBA’e gidenler oldu. Biz bu oyuncuları, sattığımız fiyatın neredeyse yüzde 5’ine, 10’una aldık. Bandırma’dan aldığımız 14 genç çocuk var. Bu çocukların kıymetlerini de göreceksiniz. Bu oyuncularla beraber gelişeceğiz. Dışarıdan alınıp gelinen basketçilere yıllarca, yıllık 35-40 milyon TL açık verdik. Acısını biz çekiyoruz ama varsın böyle olsun, gelecekte Beşiktaş dimdik ayakta olacaktır” şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarının ardından amatör branşlara sponsor olan firmaların yetkililerine plaket verildi.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Basketbol

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