Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Alperen ve Şehmus'la onur duyduk"

“Beşiktaş basketbolunu düzlüğe gençlerle çıkaracağız. Şu anda basketbol takımımızda Alperen ve Şehmus yetenekli 15 genç oyuncu daha var. Futbolda da Sergen Yalçın ile takıma daha doğrusu göle çaldığımız gençlik mayası tuttu. Tüm gençlerimiz gelecek için hazırlar.”

İsveç’i 88-80 yenen A Milli Erkek Basketbol takımında Beşiktaş forması altında mücadele eden Alperen Şengün ve Şehmus Hazer, izleyenleri büyüledi. Alperen 26 sayı 12 ribaunt 3 asistle karşılaşmaya damgasını vururken, Şehmus ise 8 sayı ile maçı tamamladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 12 Dev Adam ile gurur duyduklarını fakat en önemlisi Beşiktaş’ın genç oyuncuları Alperen ve Şehmus’un performansından onur duyduklarını ifade etti. Siyah beyazlıların başkanı hem 2 oyuncunun performansı hem de gençleştirme çalışmaları için şunları söyledi:

Doğruyu yaptığımızı gördüler

Kriz döneminde yönetime gelirken hemen proje hazırladık. Ve gençlerden kurulu Banvit takımını olduğu gibi satın aldık. Bizi çok eleştirdiler ama şimdi yaptığımız işin ne kadar iyi olduğun gördük. Şu anda Alperen ve Şehmus gibi yetenekli 15 genç oyuncu takımımızda. Beşiktaş

basketbolunu düzlüğe gençlerle çıkaracağız. Futbolda da Sergen Yalçın ile takıma daha doğrusu göle çaldığımız gençlik mayası tuttu. Tüm gençlerimiz gelecek için hazır. Futbolda da mevcut yüksek kontratlardan kurtulduğumuzda gençlik projesi 1 yıl içinde daha etkili olacak.”

Fenerbahçe istedi, vermedik

19 yaşındaki Alperen ile 23 yaşındaki Şehmus’un A Milliler’in bugün Hırvatistan ile oynayacağı mücadelede de takımın en önemli kozu olması beklenirken Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Şenol iki oyuncuyla ilgili olarak önemli bir hatırlatma yaptı. Siyah beyazlı yönetici Fenerbahçe Beko’nun sezon başında Alperen ve Şehmus’a 2 milyon TL önerdiğini ancak kabul etmediklerini belirtirken “Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin gençleştirme projesi basketbolda meyvelerini verdi” ifadesini kullandı.

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