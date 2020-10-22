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GeriFutbol Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Aboubakar ilginç, kuantum fiziği okumuş'
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Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Aboubakar ilginç, kuantum fiziği okumuş'

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Aboubakar ilginç, kuantum fiziği okumuş'
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Aboubakar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Posta Gazetesi'ne gündeme yönelik açıklamalar yaptı.

Başkan Çebi, Vincent Aboubakar ile ilginç bir sözleşme yaptıkları düşüncesinde.

Ahmet Nur Çebi, "Maç başı 20 bin Euro ödeyecek, dizindeki sakatlık nüksederse 40 bin Euro ceza yazacağımızı söyledik. Şaşırdı, itiraz etti ama sonunda kabul etti. Çocuk çok enteresan, kuantum fiziği okumuş" dedi.

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