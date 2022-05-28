Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "3 teknik direktör geldi, biri de beğenip kadroya almadı!"

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu toplantısında eleştirilere cevap verdi.

Öte yandan Çebi yönetiminin 2021 yılı dönemi mali ve idari açıdan ibra edildi.

Kongreye katılım: 1197

İdari açıdan ibra etmeyen üye sayısı: 79

Mali açıdan ibra etmeye üye sayısı: 59

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

VİRÜSÜ BEN Mİ GETİRDİM

"Pandemi nedeniyle 2 yılda 1 milyar TL kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp 'İbra etmeyin' diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben aday olmam zaten. Geldiğimizden bu yana 1.3 milyar TL borç artmış, 1.2 milyarı zaten bizden kaynaklanmayan dönemden kalan faiz ve kur farkından dolayı ortaya çıkmış."

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'ENERJİSİ KALMAMIŞ ADAMI BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA MI TUTACAKTIM'

"Abdullah Avcı'yı göndererek kulübü 2 milyon TL zarara sokmuşum. Avcı'nın yerine gelen hocayla aldığımız şampiyonluğun değeri 30 milyon euro. Abdullah Avcı'ya o dönem, 'Sana nasıl yardımcı olabilirim hocam?' dedim, 'Olamazsın, enerjim bitti' dedi. O zaman, 'Seni yolcu edelim' dedim, 'Hayır' dedi. Başkanlık budur, enerjisi kalmamış adamı Beşiktaş'ın başında mı tutacaktım?"

3 HOCA DA KADROYA ALMADI

"Kadro dışı kalan oyuncuları 3 tane hoca da beğenip kadroya almadı. 60 milyon euroluk gider yaratmış bu sözleşmeler. 4 milyon euro bonservisle alınmış bir oyuncuya 400 bin euro teklif geldi 2 yıl sonra. Biz kabul ettik yine de gitmedi. Böyle bir yük bırakıldı bize. Biz geldiğimizden beri ilk kez kendi kadromuzu kuracağız bu sene."

ÖNDER KARAVELİ 'ÖLMEK ÜZEREYİM' DEDİ

"Altyapıdan hoca getirdik, sosyal medyada adamı linç ettiler. Önder Karaveli bana 'Başkanım artık ölmek üzereyim, yapamıyorum' dedi. Adama ne diyecektim, 'Öl' mü diyecektim. Gitti diye de yerine hoca mı almayacaktım?"

"HAKKIMI İADE EDECEKSİNİZ"

"Kürsüye çıkmış bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu açıklıyorum, bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş başkanıyım, bana saygılı davranacaksın. Beşiktaş'ın hakkını savunduğu iddia edilen bir başka kulüp başkanını kendi camiası başında taç yaparken, sizler bizi yere çalmak istiyorsunuz. Olmaz! Bana hakkımı iade edeceksiniz!"

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KASADA 100 LİRA YOKTU

Biz geldiğimizde kapıda icra vardı, kasada 100 lira yoktu. Fuat Bey, kazanırsanız kasada 100 milyon TL'niz var güle güle kullanın. Ama kazanamazsınız getireceğinizi söylediğiniz 135 milyon doları da siz kasaya koyarsınız."

'BİR NÜFUS KAĞIDIM VAR TRABZON, ÖTEKİ BEŞİKTAŞ...'

Bir nüfus kağıdım var Trabzon, öteki de Beşiktaş Kongre Üyesi. Ölene kadar bu kimliklerimi kimse benden alamaz. Beşiktaş, İstanbul'dan büyüktür. Kadıköy'de, Beyoğlu'nda doğmuş bir insan Beşiktaşlı olabiliyorsa ben de olabilirim."

YENİ LİSTEYLE YOLA ÇIKIYOR

Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, adeta yepyeni bir liste ile yola çıktı. Önceki yönetimde yer alan 10 isim yeni listede yer almadı. Sadece Asbaşkan Emre Kocadağ asil listeye girerken, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu Umut Şenol ve Taraftar Süleyman Seba ile Akatlar Sorumlusu Bilgihan Sürmen yedek üye oldu.

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ÇEBİ'DEN ÇİMEN'E TEŞEKKÜR

Yeni dönem için açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, “Görev yaptığım tüm arkadaşlarıma candan teşekkür ederim” dedi. Çebi, seçimdeki rakibi Fuat Çimen’in adını yine anmazken, “Çok zor bir süreçti. Bu süreç, geçmişten daha zordu ve gelecekten de daha zor olacak. Bir kısmı ile yollarımız şimdilik ayrıldı. Gelen arkadaşlarımız oldu. Gidenlere teşekkür ediyoruz, gelenlere hayırlı olsun diyoruz. Diğer adaya da teşekkür ediyoruz. Keşke daha fazla adayın olabildiği, bir seçim olsaydı” ifadelerini kullandı.