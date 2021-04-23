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GeriFutbol Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da koltuğunu Emre Gönlüşen'in kızına devretti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da koltuğunu Emre Gönlüşen'in kızına devretti

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da koltuğunu Emre Gönlüşen'in kızına devretti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu geçen sene kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in kızı Koza Gönlüşen'e devretti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çebi, "Bugün koltuğumu Beşiktaş’ın ilk kadın başkanı Koza Gönlüşen’e devrettim. 23 Nisan kutlu olsun, egemenliğimiz var olsun. Çocuklar geleceğimizdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetle." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisanda koltuğunu Emre Gönlüşenin kızına devretti

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