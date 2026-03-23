Beşiktaş başkanı Adalı transfer müjdesini açıkladı! Resmen duyurdu

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezonda takımın zirveye oynaması için çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Gelen haberlere göre Adalı, teknik ekip ve futbol komitesinden Melih Aydoğdu, transfer listesini belirlemeye çalışıyor.

Teknik ekibin raporları doğrultusunda, öncelikli takviyeler belirlenmeye çalışılırken, kadro planlaması üzerine yoğunlaşılacağı öğrenildi. 62 yaşındaki futbol adamı da gelecek sezon Siyah-Beyazlı ekibin zirveye oynayacağını belirtirken, ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

Haberin Devamı

'YOLUMUZ UZUN'

Bu kapsamda hedeflerini anlatan başkan Adalı’nın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu:

“Bu yol uzun, bu yol zorlu ama zaman zaman üzüntüler de olsa, acı da çeksek üstesinden birlikte geleceğiz. Kendi yaralarımızı kendimiz saracağız ve yalnızca Beşiktaş’a sarılacağız. Yaz döneminde en az 4-5 takviye yapacağız. Alınacak bu isimler, doğrudan 11’in kilit oyuncuları olacak.”

'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

“İsteğimiz, yeniden kulübümüzü şampiyonluğa oynayacak bir takım haline getirmek. Gerekli çalışmalara çok önceden başladık. Camiamızı, hak ettiği noktalara getirmek için ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hocamıza ve takımımıza güvenimiz tam. Nokta atışı transferler ile Beşiktaş’ı yeniden zirveye taşıyacağız.”