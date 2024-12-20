Beşiktaş başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in ekrandaki buluşmasında gergin anlar yaşandı: Paranı vereyim, seninle vedalaşalım

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Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel’in Ekol TV’deki buluşmasında birçok konu ele alınırken, hibe edilen para üzerinden tartışma çıktı. Yücel şahsi olarak kulübe 13 milyon Euro verdiğini, seçilse de seçilmese de 10 milyonunu hibe edeceğini söyledi. Adalı ise “Hüseyin Bey bana ‘Ağabey sen seçilirsen benim param ne olacak?’ diye sordu. Ben de ‘Kimsenin parasının üstüne yatmaya niyetim yok’ dedim, şakalaştık” ifadelerini kullandı.

Seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projelerden bahseden iki isim arasında bütçe ile ilgili tartışma yaşandı. Yücel’in “Şu anda Beşiktaş’ın sıkıntısı, mayıs ayına kadar 50 milyon Euro. Bu parayı nasıl bulacaksınız?” sorusuna sinirlenen Adalı şunları söyledi:

"11 AYIN HESABINI VERİN"

“Ben senin paranı vereyim, biz Beşiktaş olarak seninle vedalaşalım! Sen nasıl bana soruyorsun, nasıl karşılayacaksın diye! Sen kimsin, hayırdır? Ben sana soruyor muyum? 75 milyon Euro havada kalmasın, 11 ayın hesabını veremeyen, 2013’ü soruyor! 11 ay önceki sorularıma da cevap ver. 80-90 milyon Euro’yu nasıl çarçur ettiniz?”

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"TAKIMIN ÜCRETİ 38 MİLYONDAN 58 MİLYONA ÇIKTI"

Adalı, Yücel’e “Geldiğimiz noktada, yaptığınız kötü yönetimle 100 milyon Euro’luk bir zararı var kulübün” dedi. Yücel ise “Yanlış hesap. Geçen seneki takımın net ücreti 38 milyon Euro, bu sene 58 milyon Euro. Bu 58 milyonun 11’i giden oyuncuların maaşları. 9 milyon Euro’luk bir artış var” yanıtını verdi.

"POLONYA CUMHURBAŞKANI ARAYA GİRMESE RAKAM NE OLURDU?"

Serdal Adalı, Legia’dan 10 milyon Euro’ya alınan Ernest Muci için “Allah’tan Polonya Cumhurbaşkanı araya girdi, 10 milyon Euro’ya aldık, girmese 20 milyon Euro’ya alacaktınız!” dedi. Hüseyin Yücel ise “Aldık da çöpe atmadık, 23 yaşında” karşılığını verdi.