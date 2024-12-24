Beşiktaş başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu

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29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek olan Beşiktaş'ta adayların listeleri belli oldu.
Seçim öncesi öncesi başkan adayı Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na verdi.
Başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Asil
Sancer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Aslı Üstünkaya
Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar
Yedek
Sedat Seymen Akçadağ
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin
Başkan adayı Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Asil
Hakan Daltaban
Uğur Fora
Orhan Özalp
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
Mustafa Mollaoğlu
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan
Özkan Arseven
Yedek
Toygun Batallı
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz