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Beşiktaş başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Serdal Adalı
Beşiktaş başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalının listeleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 17:26

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

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29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek olan Beşiktaş'ta adayların listeleri belli oldu.

Seçim öncesi öncesi başkan adayı Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na verdi.

Başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil
Sancer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Aslı Üstünkaya
Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar

Yedek
Sedat Seymen Akçadağ
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin

Başkan adayı Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil
Hakan Daltaban
Uğur Fora
Orhan Özalp
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
Mustafa Mollaoğlu
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan
Özkan Arseven

Yedek
Toygun Batallı
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Serdal Adalı

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