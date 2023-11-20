Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Stadın kapasitesi 52 bin olacak

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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, 3 Aralık’ta yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilmesi halinde siyah-beyazlı kulüpte değişimi ve gelişimi ilk günden başlatacaklarını dile getirdi.



İzmir’de organize edilen seçim resepsiyonunda siyah-beyazlı kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Serdar Adalı, "Önceki dönemlerdeki gibi bana zaman verin, enkaz devraldım söylemlerim olmayacak. Göreve geldiğimizde değişimi ve yükselişi ilk günlerden hissedeceksiniz" dedi. ’Beşiktaş’ın en ufak başarısızlığa, zaman kaybına tahammülü yok. 4 Aralık sabahı bambaşka uyanacağız’ diyen Beşiktaş Başkan Adayı Adalı, "Kazanan Beşiktaş olacak. Beşiktaş’ı yeniden dünyanın her yerinde bilinen, Şampiyonlar Ligi’nde namağlup rekorlar kırdığı günlerine döndüreceğiz" ifadelerini kullandı. Kendisini destekleyen Beşiktaşlılarla hatıra fotoğrafları çektiren Serdal Adalı, konuşmasının ardından katılımcıların yönelttiği soruları yanıtladı.



"SÜLEYMAN SEBA ORTAK DEĞERİMİZ"



Kongrede başkanlık yarışı vereceği Hasan Arat’ın kendisini kulübün unutulmaz başkanlarından Süleyman Seba ile ilişkilendirdiğini ifade eden Serdal Adalı, "Onursal Başkanımız rahmetli Süleyman Seba hepimizin ortak değeridir. Biz onun açtığı yolda yürüyen insanlarız" dedi. Süleyman Seba döneminde olduğu gibi sportif, mali ve idare başarı yakalayacaklarını ifade eden Beşiktaş Başkan Adayı Adalı, "Beşiktaş’ta sembolleşecek Rıza, Şifo Mehmet, Metin, Ali, Feyyaz’ların mümkün olabileceğini biz Süleyman Seba’dan öğrendik. Beşiktaş’ın şanlı mazisi bu futbolcularla dolu" şeklinde konuştu.

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