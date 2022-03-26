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Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen’den Ahmet Nur Çebi’ye teknik direktör eleştirisi

#Beşiktaş#Fuat Çimen#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen’den Ahmet Nur Çebi’ye teknik direktör eleştirisi

Beşiktaş’ta mayıs ayında yapılacak kongrede başkan adayı olduğunu açıklayan Fuat Çimen, düzenlediği lansman ile ekibini tanıttı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanda açıklamalarda bulunan Çimen, Ahmet Nur Çebi’nin kongre öncesi teknik direktör getirmesinden rahatsız olduklarını söyledi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin seçimi kazanacakmış gibi davrandığını söyleyen Çimen, "Çebi yönetiminin teknik adam görüşmesinden son derece rahatsız olduğumuzu söylemek isterim. Bu genel kurul kararını hiçe saymaktır. Genel kurulda kazanacaklarmış gibi karar alıyorlar. Sosyal medyada da tepkimizi koyduk. Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz ama bizim bir fikrimiz var. Yanlış olsa da kucağımızda kalmış durum var. Umarım son 8 maçı kazanırız. Göreve geldikten sonra sistemimize göre hoca ile gerekli şeyi sürdürürüz" dedi.

Fuat Çimen projeleriyle ilgili olarak da "2,5 yıldır çalışan proje ekibinin sonucuyuz. Kadro hareketiyiz. Güçlü başkan ve liderin ekibi değil, ekibin lideri olarak karşınızdayım. Daha iyi yönetimle bu cenderenin içinden çıkıp, kulübün makus talihin değiştirmeyi istiyoruz. Yeni nesil yönetim modelinde açık ve şeffaf olmak bir düstur. Vaat etmiyoruz, ’yapacağız’ diyoruz. Ekibimizden hiçbir şey saklamadan yapıyoruz. Hep beraber karar alıyor ve uyguluyoruz. Bambaşka bir şey yaşayacaksınız, bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

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#Beşiktaş#Fuat Çimen#Ahmet Nur Çebi

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