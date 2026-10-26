Beşiktaş, Başakşehir'le seriyi bitirmek istiyor!

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Beşiktaş, bugün taraftarı önünde Başakşehir’i ağırlayacak. Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. Kartal’da sakatlığı süren Orkun Kökçü’nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ görev yapamayacak

3 MAÇTA 11 GOL YEDi

Ligde geride kalan 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi 15 puan toplayan siyah beyazlılar tüm kayıplarını Avrupa dönüşü çıktığı maçlarda yaşadı. 3-0’lık Zalgiris galibiyeti dönüşü Alanyaspor’a (1-0), 4-1’lik Marsilya zaferi sonrası Amed Spor’a (3-2), 3-2 kazanılan Hoffenheim deplasmanın ardından ise Trabzonspor’a (2-0) yenilen Beşiktaş bu seriyi bugün sonlandırmak istiyor. Geçen hafta Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan İtaliano’nun öğrencileri Başakşehir’i yenip 3 maçta 11 gol yediği döngüyü kırmakta kararlı.

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