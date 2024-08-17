Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı Avrupa Ligi Play-off Eleme Turu ilk maçını Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh'un yöneteceği açıklandı.

Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.

BAŞAKŞEHİR'E FİNLANDİYALI, TRABZONSPOR'A PORTEKİZLİ

Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi Play-Off Eleme Turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonu’ndan hakem Mohammed Al-Emara yönetecek.

Trabzonspor'un İsviçre'den St. Gallen ile oynayacağı mücadelede ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira düdük çalacak.

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RÖVANŞ MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER DE BELLİ OLDU

Beşiktaş ile Lugano arasında İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasını Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

Başakşehir'in St. Patrick's ile oynayacağı rövanşta Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke düdük çalacak.

Trabzonspor'un St. Gallen ile Trabzon'da yapacağı rövanş karşılaşmasında Letonyalı hakem Andris Treimanis görev yapacak.