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Futbol
Haber Giriş: 16.07.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Başakşehir ve Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak

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Beşiktaş, Başakşehir ve Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Başakşehir ve Kayserispor ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu öncesi ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 27 Temmuz Salı günü Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş, 31 Temmuz Cumartesi günü ise aynı yerde ve saatte Hes Kablo Kayserispor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:

27 Temmuz Salı - 19.00
Beşiktaş – M. Başakşehir (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

31 Temmuz Cumartesi - 19.00
Beşiktaş – Kayserispor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

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