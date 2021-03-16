Beşiktaş - Başakşehir maçında Aboubakar sakatlandı, ortalık karıştı! Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe öncesi flaş karar...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk ettiği maçın ilk yarısını 2-0 galip tamamladı. Siyah-beyazlı takımın gollerini 17. dakikada Vincent Aboubakar ve 22. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

ABOUBAKAR SAKATLANDI, ORTAM GERİLDİ

Maçın 44. dakikasında Epureanu ile ikili mücadeleye giren Aboubakar acı içerisinde kendini yere bıraktı. Hakem Fırat Aydınus'un devam ettirdiği oyunun devamında Deniz Türüç, sol kanattan bindirerek tehlike yarattı. Ceza alanına girerken Deniz Türüç'ün pozisyonunu Rosier kesti. Welinton topu Aboubakar'ın tedavisi için dışarı bıraktı.

Bunun ardından Rosier, Deniz Türüç'e sakatlık sebebiyle topu dışarı atmadığı için tepki gösterdi. Deniz Türüç de cevap verince iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Araya giren Fırat Aydınus, Rosier'i uyardı.

ABOUBAKAR'IN TEDAVİSİ YAPILDI, OYUNA DEVAM ETTİ AMA...

Gerginlik sırasında oyun durduğu için Aboubakar'ın tedavisi saha içinde yapıldı. Kamerunlu golcü maça devam edip ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarıya çıkmadı.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN Mİ RİSKE EDİLMEDİ?

İkinci yarıda yerini Larin'e bırakan Aboubakar'ın sakatlığının ciddi olup olmadığı merak edildi. Tedavisinin ardından 2-3 dakika sahada kalan ve ilk yarıyı tamamlayan golcü futbolcu için Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçını düşünerek bu kararı aldığı yönünde yorum yapıldı.

Maçın yayıncı kuruluşu A Spor'un geçtiği bilgide dizinin arkasına darbe alan Aboubakar'ın ağrı hissettiği için oyundan çıkmak istediği ancak soyunma odasında yapılan kontrolde önemli bir sorununun olmadığı belirtildi.

16. GOLÜNÜ ATTI

Başakşehir maçını da boş geçmeyen Aboubakar, lig ve kupada çıktığı toplam 26. maçında 16. golünü attı. Aboubakar'ın 5 de asisti bulunuyor.

YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi kupada yarı final mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Cyle Larin yedek soyundu.

Medipol Başakşehir ile oynanan kupa maçında kalede Utku Yuvakuran'a görev veren Yalçın, savunmanın solunda ise Rıdvan Yılmaz'ı oynattı. Hutchinson'ın orta sahadaki görevini ise Dorukhan Toköz yerine getirmeye çalıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup hücuma destek vermeye çalışırken, orta sahanın solunda ise Georges-Kevin N'Koudou şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Valentin Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar, kupanın yarı finalinde ilk 11'de görev aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN MİKA-DER'E DESTEK



Siyah-beyazlılar, ailelerinden uzakta, devlet koruması altında bulunan çocuklara yardım eli uzatan MİKA-DER'e anlamlı bir destek verdi.

Beşiktaşlı futbolcular, 21 Temmuz 2008'de aile içi şiddet, taciz, ensest, töre, aile parçalanması, doğal afetler, ekonomik imkansızlıklar gibi nedenlerle ailelerinden uzakta, devlet koruması altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA-DER'e destek olmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla seremoniye MİKA-DER logolu maskelerle çıktı.



MAÇ TOPU ÖZEL ARAÇLA GETİRİLDİ

Yarı finaldeki maçta kullanılan top, özel bir araçla orta sahaya kadar getirildi.

Maç topu, Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluş ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo tarafından Vodafone Park'a ulaştırıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den topu teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti.

Bu organizasyonun benzeri yarın Antalya'da oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da uygulanacak.

Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası'nı da taşıyacak.







MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 6 DEĞİŞİKLİK



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı lig maçına göre 6 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekipte Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Volkan Babacan, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Giuliano ve Crivelli kupa mücadelesinde yedek soyundu.

Bu arada yine lig mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Rafael, kupadaki Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.

Medipol Başakşehir'de bu oyuncuların yerine Mert Günok, Edin Visca, Demba Ba, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Youssuf Ndayishimiye, ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Ponck, kupa mücadelesinde de şans buldu.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Kocaman, maç öncesi sahaya çıkarak bir süre zemini inceledi.

Karşılaşma öncesi bugün vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için saygı duruşunda bulunuldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla tribünde "Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılında Tüm Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart tribünde yer aldı.

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