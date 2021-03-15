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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 19:42 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır

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Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdman, ısınma ve istasyon koşuları, açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

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