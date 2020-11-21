Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle oynadığı 26 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip arasında 24'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 24 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 7, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 golüne, turuncu-lacivertli ekip 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısındaki iki takım arasındaki maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci devredeki mücadeleyi Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Evindeki 12 maçta 4 galibiyet

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 12 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgi aldı.

Beşiktaş, evindeki son 8 karşılaşmada ise rakibini 2 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi.

İç sahada rakibine 14 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

Kupada 2 maç

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.

Süper Lig'in 2007/08 sezonundan bu yana hiçbir eşleşme Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmalarından daha fazla beraberliğe sahne olmadı. İlk 11 çıktığı son dört maçta da gol katkısı sağlayan Beşiktaş forveti Cyle Larin, profesyonel kariyerinin en uzun serisini yakalamak istiyor. Başakşehir'in Beşiktaş'a attığı son dokuz Süper Lig golünün altısında asisti yapan isim Edin Visca'ydı. Boşnak oyuncu, 2016/17'de başlayan bu süreçte aynı rakibe karşı en fazla gol pası veren isim konumunda.

Başakşehir forveti Enzo Crivelli, Süper Lig kariyerindeki ilk deplasman golünü geçen sezon Beşiktaş'a atmıştı. Sergen Yalçın, Süper Lig'in son şampiyonuna rakip olduğu yedi maçı da kazanamadı ancak altı karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'tan daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Galatasaray. Buruk, siyah beyazlı ekipten tek galibiyetini son karşılaşmada almıştı.

Beşiktaş İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş İstanbul Başakşehir maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son dört müsabakasını kazanarak 13 puana ulaştı.

Bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 10 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

Ersin Destanoğlu cezalı

Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyamayacak.

Ersin'in yokluğunda Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek.

Dorukhan Toköz ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Savunma sıkıntılı

Beşiktaş'ta üst üste birçok oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanması ve bu oyuncuların da bir kısmının savunmada oynaması siyah-beyazlı takımı yarınki maç öncesi zor duruma soktu.

Yarına kadar karantina süreci bitecek futbolculardan bazılarının görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.