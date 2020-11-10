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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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