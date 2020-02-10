Beşiktaş, Başakşehir hazırlıklarına başladı! Gökhan Gönül katılmadı...

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Dorukhan Toköz ve ayağına darbe aldığı için dinlendirilen Gökhan Gönül katılmadı.

Koşu ve istasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda Gaziantep FK maçında 11'de sahaya çıkan futbolcular daha sonra salonda takımdan ayrı çalışırken, Adem Ljajic saha çalışmasına devam etti. İkinci yarıda oyuna giren Kevin-Prince Boateng ise diğer futbolcularla salona geçti.

İdman, pas ve top kapma çalışmalarının ardından son bölümde oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.





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