Beşiktaş- Başakşehir hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş hazırlık maçları programı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Başakşehir’i ağırlayacak. 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya’da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir hazırlık mücadelesi 27 Temmuz Salı günü saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.



Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı



24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya’da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti. İlk maçını Başakşehir ile yapacak olan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.



Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.