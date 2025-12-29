Beşiktaş, Barcelona'nın genç yıldızının peşinde! Bedelsiz gelebilir

Haberin Devamı

Süper Lig’de ara transfer dönemi 2 Ocak’ta başlayacak. Siyah-Beyazlılar’da ise tek hedef, nokta atışı transferlerle ligin ikinci yarısında bambaşka bir seviyeye geçmek.

Bu doğrultuda yönetim ve teknik ekip, yapılacak takviyeler konusunda ince eleyip, sık dokumaya çalışıyor. Gelen haberlere göre takviye yapılacak bölgelerden biri de kanat bölgesi olacak. Siyah-Beyazlılar, bu bölgeye genç bir ismi eklemek istiyor. Listeye son eklenen isim de İspanya’dan oldu... La Liga ekiplerinden Barcelona’nın formasını giyen Roony Bardghji için girişimler başladı.

BARÇA, KİRALIK GÖNDERMEK İSTİYOR

Katalan ekibi, Malmö altyapısından yetiştikten sonra 2020’de Kopenhag altyapısına katılan 20 yaşındaki futbolcu için Temmuz ayında 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

BEDELSİZ GELEBİLİR

Barça, İsveçli’yi daha fazla süre bulup, forma giyebileceği bir takıma göndermek istiyor. Beşiktaş da bu konuda Barcelona ile masaya oturacak.

Gelen haberlere göre Bardghji’nin, en azından sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması üzerinde duruluyor.

+2'LİK KONTENJANA DAHİL OLACAK

Suriye asıllı İsveçli futbolcu, Beşiktaş'a transfer olması durumunda +2'lik 23 yaş altı yabancı kontenjanına dahil olacak ve siyah-beyazlıların 12 kişilik yabancı oyuncu kontenjanında bir eksilme yaşanmayacak.

BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVREDE BAŞLIYOR

Sergen Yalçın, yaşanan gelişmelerin ardından futbol komitesine kapsamlı bir rapor sundu. Deneyimli teknik adam, “Ağır abilik rolüne soyunmak kimsenin haddi değil, bu sahada gösterilir” ifadelerini kullanarak saha dışı etkilere tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam raporda Mert Günok ve Necip Uysal’ın yanı sıra katkı alamadığı Jonas Svensson, Felix Uduokhai ve Rafa Silva ile yolların ayrılmasını istedi.

Yalçın ayrıca Jurasek, Rıdvan, Gökhan’ın performanslarından memnun olmadığını, Emirhan’ın ise istikrarsız olduğunu belirtti.