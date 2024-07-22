Beşiktaş Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş hazırlık maçı programı

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Taraftarlar tarafından Beşiktaş Bandırmaspor hazırlık maçı detayları merak ediliyor. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor’la oynayacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek" denildi.Beşiktaş Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle bilgisi...

BEŞİKTAŞ BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Bandırmaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri’nde 24 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00’da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

24 Temmuz Çarşamba

18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)

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30 Temmuz Salı

18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)