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Beşiktaş Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş hazırlık maçı programı

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Beşiktaş Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte, Beşiktaş hazırlık maçı programı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 17:16

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ve Sakaryaspor ile İstanbul'da, Gençlerbirliği ile de Kocaeli'nde hazırlık maçı yapacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a döndü. Burada çalışmalarını sürdürecek siyah-beyazlılar, TFF Süper Kupa müsabakasına kadar 3 hazırlık maçı daha yapacak. Peki, Beşiktaş Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş hazırlık maçı programı

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Taraftarlar tarafından Beşiktaş Bandırmaspor hazırlık maçı detayları merak ediliyor. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor’la oynayacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek" denildi.Beşiktaş Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle bilgisi...

BEŞİKTAŞ BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Bandırmaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri’nde 24 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00’da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

24 Temmuz Çarşamba
18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi
20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)

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30 Temmuz Salı
18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

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