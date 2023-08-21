Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferini açıkladı!

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Son dönemde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, art arda transferlerini açıklamaya devam ediyor. Açılışı Emrecan Bulut ile yapan Kartal sonrasında Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic, Alex Chamberlain, Milot Rashica’yı kadrosuna katarken takıma katılan son isim Bakhtiyor Zaynutdinov oldu.

Siyah beyazlı ekip Kazakistanlı oyuncu ile 4 senelik sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'ın 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Bakhtiyor Zaynutdinov, geçen sezon CSK Moskova forması ile 27 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüz, 2023-24 sezonu yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bakhtiyor Zaynutdinov’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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