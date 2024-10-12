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Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni eli boş gönderdi

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#Beşiktaş#Bahçeşehir Koleji#Basketbol
Beşiktaş, Bahçeşehir Kolejini eli boş gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 01:00

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 82-78 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-78 yendi.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

Beşiktaş Fibabanka: Allman 8, Needham 23, Yiğit Arslan 4, Sleva 6, Terry 9, Mathews 18, Berk Uğurlu 8, Morgan 2, Kerem Konan 4, Martin

Bahçeşehir Koleji: Massinburg 11, Furkan Haltalı 6, Simonovic 15, Ponitka 12, Bouteille 7, Şehmuz Hazer 12, Ömer Can İlyasoğlu, Odiase 4, Cavanaugh 11

1. Periyot: 24-24

Devre: 40-42

3. Periyot: 66-66

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#Beşiktaş#Bahçeşehir Koleji#Basketbol

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