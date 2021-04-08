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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçında Babacar zoru başardı

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Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçında Babacar zoru başardı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Babacar, çok net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve üst üste 3. yenilgisini Beşiktaş’tan alan Alanya adına geceyi damgasını vuran isim Babacar oldu.

Maçın 53. dakikasında belki de karşılaşmanın kader pozisyonunda Alanyasporlu Babacar zoru başardı.

Bareiro’nun pasında boş durumdaki Babacar, topu auta attı. Ve bu golden sadece 5 dakika sonra Kartal 2. golünü buldu ve maç koptu.

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçında Babacar zoru başardı

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