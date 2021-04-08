Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçında Babacar zoru başardı

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve üst üste 3. yenilgisini Beşiktaş’tan alan Alanya adına geceyi damgasını vuran isim Babacar oldu.

Maçın 53. dakikasında belki de karşılaşmanın kader pozisyonunda Alanyasporlu Babacar zoru başardı.

Bareiro’nun pasında boş durumdaki Babacar, topu auta attı. Ve bu golden sadece 5 dakika sonra Kartal 2. golünü buldu ve maç koptu.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...