Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında çıkış arıyor

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Beşiktaş’ın Süper Lig’in 13. haftasında bu akşam A. Alanyaspor’a konuk olacağı zorlu mücadele Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

KARTAL’DA DÖRT EKSiK

Lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde yer alan ve artık kayba tahammülü olmayan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sakat olan Michy Batshuayi ve Gökhan Töre’den yoksun mücadele edecek. Kartal’da Salih Uçan ve Fabrice N’Sakala da teknik heyetin tercihiyle maç kadrosuna alınmadı.

Milli ara öncesinde Hatayspor ve Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde altında sırada bulunuyor. Son maçında Çaykur Rizespor’a 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanla beşinci sırada.

WELiNTON SINIRDA

Siyah beyazlılarda stoper Welinton bugünkü maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Yıldız oyuncu bugün kart görürse cezalı duruma düşecek. Alanya’da ise sakatlığı bulunan Oğuz’un durumu belirsiz.

4- İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçta güldü.

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8- Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen Beşiktaş, son 8 karşılaşmanın hepsinde gol yemekten kurtulamadı. Siyah beyazlılar, bu maçlarda kalesinde 15 gol gördü.