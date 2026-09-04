Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Elan Ricardo!

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Beşiktaş, futbolcusu Elan Ricardo'nun Macar ekibi ETO Futball Kft.'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonu için ETO Futball Kft.'ye kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo’nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır.
Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."