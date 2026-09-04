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Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Elan Ricardo!

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#Beşiktaş#Elan Ricardo#Transfer
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Elan Ricardo
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 18:42

Beşiktaş Elan Ricardo’yu, Macaristan kulübü ETO Futball'a kiraladı.

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Beşiktaş, futbolcusu Elan Ricardo'nun Macar ekibi ETO Futball Kft.'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonu için ETO Futball Kft.'ye kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo’nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır.

Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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#Beşiktaş#Elan Ricardo#Transfer

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