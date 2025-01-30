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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Onana, Genoa'ya imzayı attı!

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#TRANSFER#Süper Lig#Beşiktaş
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Onana, Genoaya imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 20:53

Beşiktaş, Jean Onana'nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Genoa'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Jean Onana'yı İtalya'nın Genoa ekibine satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Onana, Genoaya imzayı attı

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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#TRANSFER#Süper Lig#Beşiktaş

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