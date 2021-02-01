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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Güven Yalçın...

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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Güven Yalçın...
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Beşiktaş, Güven Yalçın’ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Lecce'ye kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Güven Yalçın'ın Serie A ekiplerinden Lecce'ye kiralandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın’ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Güven Yalçın’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı Güven Yalçın...

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