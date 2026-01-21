×
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi: Demir Ege Tıknaz, Braga yolcusu!

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 16:09

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın transferi konusunda Braga ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve David Jurasek'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva Benfica'ya, Demir Ege Tıknaz ise Braga'ya transfer olmak üzere.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

7,5 MİLYON EUROLUK GELİR BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın bu transferden 7,5 milyon euro gelir elde edeceği ve sonraki satıştaki kârdan yüzde 20 pay alacağı belirtiliyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş altyapısından yetişen Demir Ege, A takıma çıktıktan sonra 46 kez sırtına geçirdiği siyah-beyazlı formayla 1 gol - 3 asist üretti.

21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Portekiz'de kiralık olarak Rio Ave forması giymişti.

