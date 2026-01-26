×
Beşiktaş ayrılığı duyurmaya hazırlanıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Tammy Abraham
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 16:05

Beşiktaş, Aston Villa'ya transfer olması beklenen Tammy Abraham'ın Roma'dan bonservisinin alındığını açıkladı. İngiliz golcünün kısa süre içinde Aston Villla'ya transferinin resmileşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın ayrılığı an meselesi.

Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham'ın bonservisinin Roma'dan alındığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."

ASTON VILLA'YA TRANSFER OLMASI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlıların Abraham'ı kısa süre içinde 21 milyon euro bonservis ve Yasin Özcan karşılığında Aston Villa'ya göndermesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 13 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

