Beşiktaş ayrılığı duyurmaya hazırlanıyor!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın ayrılığı an meselesi.

Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham'ın bonservisinin Roma'dan alındığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."

ASTON VILLA'YA TRANSFER OLMASI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlıların Abraham'ı kısa süre içinde 21 milyon euro bonservis ve Yasin Özcan karşılığında Aston Villa'ya göndermesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 13 gol - 3 asistlik performans sergiledi.