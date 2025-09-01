Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Hull City'e kiralandı!

Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala ayrılığı duyurdu.
Siyah-beyazlı ekip, Amir Hadziahmetovic'in Hull City'e kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır.
Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
BEŞİKTAŞ KARİYER
2023 yılında Konyaspor'dan kadroya katılan Amir, siyah-beyazlı forma ile 57 maça çıktı ve 1 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık geçirmişti.
Hull City, Amir Hadziahmetovic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/nvDv4l7kTx— Spor Arena (@sporarena) September 1, 2025