×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Hull City'e kiralandı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Hull City#Amir Hadziahmetovic
Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Hull Citye kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 20:18

Beşiktaş, Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in İngiltere Championship takımlarından Hull City'e kiralandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala ayrılığı duyurdu. 

Siyah-beyazlı ekip, Amir Hadziahmetovic'in Hull City'e kiraladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır.

Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ KARİYER

2023 yılında Konyaspor'dan kadroya katılan Amir, siyah-beyazlı forma ile 57 maça çıktı ve 1 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık geçirmişti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Hull City#Amir Hadziahmetovic

BAKMADAN GEÇME!