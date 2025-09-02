×
Spor Haberleri

Beşiktaş, Keny Arroyo'nun Cruzeiro'ya transfer olduğunu açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 14:35

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Ekvadorlu sağ kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun Cruzeiro'ya transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo’nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Cruzeiro'dan yapılan açıklamada ise Arroyo ile Aralık 2029'a dek sürecek sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ 7 MİLYON EURO KAZANACAK

Beşiktaş, Keny Arroyo'yu geçtiğimiz sezonun devre arasında Independiente del Valle'den kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar 19 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50'si için 5 milyon 670 bin euro ödemişti.

Brezilya basından UOL'ün özel haberine göre; Cruzeiro, Keny Arroyo'nun transferi için Beşiktaş'a 7 milyon euro ödeyecek ve Arroyo'nun bonservisinin yüzde 50'sini alacak (kalan yüzde 50'lik kısım Independiente del Valle'de kalmaya devam edecek).

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Keny Arroyo, Beşiktaş formasıyla 14 maçta 349 dakika şans bulurken 2 gol kaydetti.

 

 

#Transfer#Beşiktaş#Keny Arroyo

