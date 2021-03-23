Beşiktaş aynı kadro ile devam

Spor Arena / İsmail ER - Fenerbahçe karşısında 48. dakikada Vida ile golü bulup 88. dakikaya kadar maçı önde götürmesine karşın 1 puanda kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın hem takımını tebrik etti hem de değişikliklerle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yalçın karşılaşmanın ardından soyunma odasında tek tek tebrik ederken kaçan gollerle ilgili olarak da “Yakaladığımız pozisyonları harcamamalıyız” diye sitem etti.

ALTAY FARKI ÖNLEDi

48 yaşındaki teknik adam, siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı maç kritiğinde ise rakip takımda Altay’ın performansına dikkat çekerken “90 dakikalık maçın 60 dakikasında üstündük. Ama rakipte kaleci Altay formunda olunca net yakaladığımız 4 gol pozisyonunu değerlendiremedik. Maçın hakkı Beşiktaş’ındı. Maçtan ben 4-5 farklı galip çıkabilirdik” değerlendirmesinde bulundu.

iSTiKRAR KORUNACAK

Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde oynayan ilk 11’den memnun olduğunu ve mecbur kalmadıkça bu kadroyu bozmayacağını da dile getirdi. Sergen Yalçın antrenmanlarda formda oyunculara forma verdiğini ve bu nedenle istikrarı bozmamak için takım üzerinde fazla oynamadığını vurgu yaparken “İstikrarı bozmayacağız Takım olarak konsantre olmuştuk. Rakibimizin üstünde performans sergiledik. Oyuncu değişikliğini yerinde ve zamanında yaptık. Takımımdan memnunum. Oyuncularım ile birlikte hedefe odaklandık. İstikrarımız sürüyor, sürecek de...” diye konuştu.

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