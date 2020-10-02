Beşiktaş Aygaz'ın EHF Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Hentbol Federasyonu ofisindeki kura çekiminde Beşiktaş Aygaz, C Grubu'nda Almanya'nın Magdeburg, Fransa'nın Montpellier, İsveç'in Alingsas, Hırvatistan'ın RK Nexe ve Rusya'nın HC CSKA takımlarıyla eşleşti.



Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları, 20 Ekim'de başlayacak ve 2 Mart 2021 tarihinde sona erecek.



Gruplarını ilk dört sırada tamamlayacak takımlar, son 16 turuna yükselecek. Kupanın sahibinin belli olacağı 4'lü Final, 22 Nisan'da başlayacak.

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