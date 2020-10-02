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Haber Giriş: 02.10.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Aygaz'ın EHF Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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Beşiktaş Aygaz'ın EHF Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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Hentbolda EHF Avrupa Ligi'nin grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Hentbol Federasyonu ofisindeki kura çekiminde Beşiktaş Aygaz, C Grubu'nda Almanya'nın Magdeburg, Fransa'nın Montpellier, İsveç'in Alingsas, Hırvatistan'ın RK Nexe ve Rusya'nın HC CSKA takımlarıyla eşleşti.

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları, 20 Ekim'de başlayacak ve 2 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

Gruplarını ilk dört sırada tamamlayacak takımlar, son 16 turuna yükselecek. Kupanın sahibinin belli olacağı 4'lü Final, 22 Nisan'da başlayacak.

Beşiktaş Aygazın EHF Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu

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