Beşiktaş Avrupa'da zorlanıyor! Son 15 maçta...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Bilgin duyurdu... Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteğiBakan Bilgin duyurdu... Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteği#Destek
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler Megafonu eline aldı ve...Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler! Megafonu eline aldı ve...#Fenerbahçe
Erdoğan, savcılığa başvurdu Siyasi cinayet iddiası yargıdaErdoğan, savcılığa başvurdu! 'Siyasi cinayet' iddiası yargıda#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Ünlü şarkıcıya havalimanında gözaltına alındıÜnlü şarkıcıya havalimanında gözaltına alındı#Murda
İnsanlar parça parça satılıyor Sosyal medyanın “kemik tüccarı”İnsanlar parça parça satılıyor! Sosyal medyanın “kemik tüccarı”#Tik Tok
E bu da milat Bir tek bende mi yaman çelişki duygusu uyandırdıE bu da milat! Bir tek bende mi 'yaman çelişki' duygusu uyandırdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
İnternette yeni dönem... İlk açıklama geldiİnternette yeni dönem... İlk açıklama geldi!#İnternet
Liseli Ecemin ölümünde karar çıktıLiseli Ecem'in ölümünde karar çıktı#Antalya
Azra Akın, ödül töreninde dolandırıcılık iddiasını ilk kez canlı yayında anlattı Azra Akın, ödül töreninde dolandırıcılık iddiasını ilk kez canlı yayında anlattı!#Azra Akın
Para sayma makinelerinden dahi geçti 6 aylık takip sonrası baskınPara sayma makinelerinden dahi geçti! 6 aylık takip sonrası baskın#Sahte Para
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
Kalorifer yakmayanlar dikkat Davalık olabilirsiniz...Kalorifer yakmayanlar dikkat! Davalık olabilirsiniz...#Kalorifer
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah test edildiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah test edildi!#Çin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş Avrupa'da zorlanıyor! Son 15 maçta...

#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş Avrupada zorlanıyor Son 15 maçta...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyet almakta zorlandı.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 15 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi.

Söz konusu 15 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 11 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.

2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg'u 3-1 yendi.

Beşiktaş, 3-1'lik Sarpsborg galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta ise istediğini elde edemedi.

Güneş yönetimindeki Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, Sarpsborg'u bu kez 3-2 yendi.

AVCI DÖNEMİNDE SADECE BRATISLAVA'YI YENEBİLDİLER

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2018-2019 sezonunda yine Avrupa Ligi'nin gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezon iki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a 2-1 ve Ajax'a 2-0 yenildi.

KÖTÜ SAVUNMA YAPTI

Beşiktaş, bu 15 maçta kötü savunmasıyla da dikkati çekti.

Söz konusu maçlarda 15 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 33 golüne engel olamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!