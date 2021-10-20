Beşiktaş Avrupa'da kötü günler geçiriyor

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Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üçüncü maçından da mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da kötü performans sergiledi.



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta tek galibiyet alabildi. Söz konusu karşılaşmalarda sadece 2019-2020'de Sloven Bratislava'yı İstanbul'da mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 10 karşılaşmada da rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.



Siyah-beyazlılar, son 12 maçtan birini ise beraberlikle tamamlayabildi.



- Az gol attı, çok gol yedi



Beşiktaş, son 12 maçta kötü hücum yaparken, savunmada da başarılı olamadı.



Söz konusu 12 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı takım, gol ortalamasında 0,8'de kaldı.



Bu 12 karşılaşmada kalesinde 28 gol gören Beşiktaş, bu alanda ise 2,3 ile kötü savunma yaptı.



- Avrupa'da 3. duraklama dönemini yaşıyor



Beşiktaş, Avrupa kupalarında uzun dönemli kötü performansı 3. kez yaşamaktan kurtulamadı.



Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki ilk duraklama dönemini 1959-1985 yılları arasında yaşadı. Söz konusu dönemde 35 maçta 6 galibiyet alabilen Beşiktaş, yüzde 17,1 galibiyet oranında kaldı.



Beşiktaş, ikinci uzun dönemli başarısızlığı ise 2002-2005 yılları arasında yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu dönemde üst üste oynadığı 14 maçta 3 galibiyet alabilirken yüzde 21,4 galibiyet oranı yakalayabildi.



2018-2021 yılları arasında 3. kez Avrupa'da kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ın galibiyet oranı daha da düştü. Bu dönemde peş peşe çıktığı 16 maçta rakiplerine sadece 2 kez üstünlük kurabilen siyah-beyazlı ekibin galibiyet oranı da yüzde 12,5 oldu.