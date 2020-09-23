Beşiktaş, Avrupa'da çıkış peşinde! Son 12 maçta 2 galibiyet...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Portekiz'in Rio Ave takımını konuk edecek Beşiktaş, son dönemlerde Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar almakta zorlanıyor.
Avrupa kupalarında tarihinde 3 kez çeyrek final oynayan 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli rekorlara imza atan siyah-beyazlı takım, son dönemlerde eski günlerini arıyor.
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Söz konusu maçlarda sahadan bir kez berabere ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 9 defa mağlup oldu.
- Kötü seri 2018-2019'da başladı
Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki kötü serisi, 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde deplasmanda Malmö'ye 2-0 yenilmesiyle başladı.
Beşiktaş, deplasmandaki Malmö maçının ardından 2018-2019 sezonunda oynadığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlikle 2 yenilgi aldı.
Beşiktaş geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlılar, 5 maçtan ise mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ise PAOK'a yenilmekten kurtulamadı.
- Hücumu da savunması da kötü
Beşiktaş, kötü sonuçlara imza attığı son 12 maçta hem hücumda hem savunmada başarısız oldu.
Söz konusu dönemde fileleri 13 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü.
- Evinde tek galibiyet
Başarısız performans gösterdiği son 12 maçın 5'ini sahasında oynayan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde evindeki tek galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek aldı.
2018-2019'daki iç saha maçlarında Genk'e 4-2 ve Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, geçen sezon ise Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi.
- Avrupa'daki son 12 maç
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
Malmö-Beşiktaş.................: 2-0
Beşiktaş-Genk...................: 2-4
Genk-Beşiktaş...................: 1-1
Sarpsborg-Beşiktaş...........: 2-3
Beşiktaş-Malmö.................: 0-1
Slovan Bratislava-Beşiktaş: 4-2
Beşiktaş-Wolverhampton...: 0-1
Beşiktaş-Braga...................: 1-2
Braga-Beşiktaş...................: 3-1
Beşiktaş-Slovan Bratislava: 2-1
Wolverhampton-Beşiktaş...: 4-0
PAOK-Beşiktaş..................: 3-1
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