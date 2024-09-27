Beşiktaş, Avrupa'da 5 yıl sonra aynı kabusu yaşadı! Son 4 maçta 15 gol...

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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş ile Ajax karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda ekibi 4-0 kazandı.

BRONCHORST'UN 11 TERCİHİ

Siyah-beyazlı futbol takımı, Johan Cruijff Arena'da oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Can Keleş yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Immobile ve Joao Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Ajax maçının başlangıç kadrosunda Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Onana'yı görevlendirdi.

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MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.

Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gole imza attı.

251 GÜN SONRA 4 FARKLI YENİLGİ

Beşiktaş, 8 ay 11 gün sonra en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Pendikspor ile 20 Ocak'ta deplasmanda oynadığı maçta sahadan 4-0 mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 251 gün sonra bu kez aynı skorla Ajax'a yenilerek taraftarını üzdü.

AJAX KABUSU DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 7. maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 7 kez karşı karşıya geldi.

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Ajax, bu maçların tümünü kazanmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 18 gol kaydetti.

Beşiktaş, Hollanda temsilcileriyle Avrupa kupalarında yaptığı 11. mücadelede ise 8. yenilgisini yaşadı.

5 YIL SONRA İSABETLİ ŞUT YOK

Ajax karşısında isabetli şut çekemeyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde isabet kaydedemediği iki maçı da turnuvadaki son iki karşılaşmasında oynadı. Siyah-beyazlılar, 2019'da Wolverhampton kalesine isabetli şut gönderememişti.

DEPLASMANDA 15 GOL

Ek olarak Avrupa Ligi deplasmanlarında oynadığı son dört maçı toplam 15 gol yiyerek kaybeden Beşiktaş, turnuvadaki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.