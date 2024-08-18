Beşiktaş, Avrupa öncesi ligde moral peşinde

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Samsunspor'u 2-0 yenerek Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2. hafta karşılaşmasında bugün Antalyaspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak ve Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek. Siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un kazanan kadroyu bozması beklenmiyor. Samsunspor maçında sakatlandıktan sonra cuma idmana çıkmaya başlayan Paulista’nın, oynaması için bir engel bulunmuyor. Ancak Hollandalı teknik adamın risk almama adına stoper hattında Necip-Colley ikilisine görev vermesi de olası. Eşi doğum yapacağı için izinli olan Masuaku da forma giymeyebilir. Antalyaspor’da da eksik bulunmuyor.

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İKİ MAÇ DAHA VAR

Rams Başakşehir sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Fatih Terim Stadı’nda 19.15’te başlayacak olan maçı Arda Kardeşler yönetecek. Diğer karşılaşmada ise Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda Samsunspor’u ağırlayacak. Hakem Emre Kargın’ın yöneteceği maç 21.45’te start alacak.